Menjorok keluar 1.200 kaki ke Laut Mediterania dari garis pantai Gaza, dermaga terapung milik militer AS bergoyang mengikuti gelombang yang datang.

Bagi pasukan di dermaga, puing-puing dan bangunan yang dibom adalah pengingat kehancuran yang disebabkan oleh pemboman Israel selama berbulan-bulan. Reuters menyaksikan paket bantuan dipindahkan dari kapal ke dermaga, didorong menyusuri landasan pacu sepanjang 24 kaki dengan truk, dan diparkir di dekat pantai.

Hingga Selasa (2/7), 8.332 paket telah dikirim melalui dermaga tersebut. Namun, hampir 6.900 paket masih teronggok di pantai Gaza, di area pengumpulan, menunggu untuk diambil oleh PBB untuk didistribusikan.

Program Pangan Dunia menghentikan pengiriman awal bulan Juli ini karena masalah keamanan.

