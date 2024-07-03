Kebakaran hutan Thompson telah menyebar dengan cepat ke seluruh California utara, menghabiskan 2.000 hektar lahan. Diperparah oleh kondisi kering dan angin kencang, kebakaran itu memaksa ribuan penduduk dari beberapa kota untuk mengungsi.

Kapten Dan Collins menyatakan kebakaran awalnya terjadi di daerah yang jarang penduduknya, tapi bergerak menuju kota Oroville, berpenduduk sekitar 20.000 jiwa.

Perintah evakuasi telah diperluas sepanjang hari karena bahaya kebakaran terus meningkat, yang memengaruhi penduduk di East Oroville dan beberapa komunitas yang tidak tergabung.

Petugas pemadam kebakaran dari seluruh negara bagian dikerahkan untuk memadamkan api, yang terus mengancam rumah, bisnis, dan infrastruktur penting.

Pihak berwenang mendesak penduduk untuk evakuasi dan dapatkan informasi saluran resmi.

(rns)

