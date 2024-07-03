Tim kuasa hukum Almarhum Afif Maulana yang tergabung dalam Masyarakat Anti Penyiksa mendatangi Mabes Polri Jakarta, Rabu (03/07)
Kedatangan mereka untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik oleh Kapolda Sumbar dalam penanganan kasus kematian bocah Afif Maulana
Menurut para kuasa hukum, pelanggaran kode etik yang terjadi dilihat dari banyaknya kejanggalan
Kapolda Sumbar juga terkesan tergesa-gesa dalam menyimpulkan penyebab kematian almarhum Afif dan defensif terhadap keluarga dan para korban
Reporter : Denhelmi Sajangbati
Produser : Febry Rachadi
(rns)
