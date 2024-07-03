Tim kuasa hukum Almarhum Afif Maulana yang tergabung dalam Masyarakat Anti Penyiksa mendatangi Mabes Polri Jakarta, Rabu (03/07)

Kedatangan mereka untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik oleh Kapolda Sumbar dalam penanganan kasus kematian bocah Afif Maulana

Menurut para kuasa hukum, pelanggaran kode etik yang terjadi dilihat dari banyaknya kejanggalan

Kapolda Sumbar juga terkesan tergesa-gesa dalam menyimpulkan penyebab kematian almarhum Afif dan defensif terhadap keluarga dan para korban

Reporter : Denhelmi Sajangbati

Produser : Febry Rachadi

(rns)

