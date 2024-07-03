...

Kuasa Hukum Almarhum Bocah Afif Maulana Laporkan Kapolda Sumbar ke Propam dan Bareskrim

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Rabu 03 Juli 2024 19:32 WIB
Tim kuasa hukum Almarhum Afif Maulana yang tergabung dalam Masyarakat Anti Penyiksa mendatangi Mabes Polri Jakarta, Rabu (03/07)
 
Kedatangan mereka untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik oleh Kapolda Sumbar dalam penanganan kasus kematian bocah Afif Maulana
 
Menurut para kuasa hukum, pelanggaran kode etik yang terjadi dilihat dari banyaknya kejanggalan 
 
Kapolda Sumbar juga terkesan tergesa-gesa dalam menyimpulkan penyebab kematian almarhum Afif dan defensif terhadap keluarga dan para korban
 
Reporter : Denhelmi Sajangbati
Produser : Febry Rachadi

