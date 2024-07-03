...

Breaking News! Terbukti Asusila, Ketua KPU Hasyim Asyari Diberhentikan

Felldy Utama, Jurnalis · Rabu 03 Juli 2024 16:51 WIB
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk memberhentikan secara tetap Hasyim Asya'ri dari jabatannya sebagai Ketua KPU, Rabu (3/7).
 
Hal ini menjadi putusan DKPP dalam sidang putusan terkait perkara dugaan tindak asusila yang dilakukan Hasyim Asya'ri terhadap anggota PPLN Den Haag, Belanda.
 
Majelis DKPP juga meminta kepada Presiden RI untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan.
 
Reporter: Felldy Utama

(rns)

