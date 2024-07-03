Seorang wanita ditemukan tewas di dalam indekos, Selasa (2/7) malam. Kejadian tersebut terjadi di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Korban yang diketahui bernisial Y (35) itu ditemukan di kamar mandi.

Polisi dan tim infis yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Korban ditemukan pertama kali oleh warga karena mencium bau tak sedap.

Korban diketahui beberapa hari tak masuk kerja dan sempat dicari rekannya. Jasad korban kemudian dibawa ke RS Premier Kramat Jati untuk diautopsi.

Reporter: Rio Manik

Produser: Akira AW

(fru)

