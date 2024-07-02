Penyelundupan benih bening lobster senilai Rp1,6 miliar melalui bandara YIA Kulonprogo berhasil digagalkan. 1 pelaku yang berprofesi sebagai penjual ikan hias berhasil diamankan.

Puluhan ribu benih bening lobster ini diduga berasal dari Kulon Progo dan akan dikirim ke Vietnam. Sementara, pelaku mengaku diperintah seseorang membawa koper berisi baby lobster dari YIA ke Vietnam dengan imbalan Rp5 juta.

Kontributor: Budi Utomo

(rns)

