Polisi terus mendalami peristiwa kebakaran rumah wartawan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

16 orang saksi yang terdiri dari keluarga, kerabat serta sejumlah orang yang mengetahui kebakaran diperiksa polisi. Petugas juga mengambil sampel dari sisa sisa kebakaran untuk memastikan apa penyebab kebakaran.

Sebelumnya, Kebakaran yang menimpa rumah Sempurna Pasaribu viral di media sosial netizen menghubungkan bahwa rumah korban sengaja dibakar usai korban mengangkat berita tentang judi di wilayah Karo.

Kontributor: Aminoer Rasyid

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News