HUT Bhayangkara ke-78 di Monas Sediakan Makan Gratis untuk Masyarakat

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Senin 01 Juli 2024 21:40 WIB
Peringatan Hari Bhayangkara ke-78 di Monas diramaikan dengan ajang Pesta Rakyat. Salah satu yang disajikan adalah makan gratis dari ratusan UMKM. Makan gratis ini disediakan bagi masyarakat yang hadir dalam Peringatan Hari Bhayangkata ke-78 di Monas. 
 
Berbagai jenis disajikan, seperti bakso, mie ayam, soto ayam, sate padang, dan lainnya. Sekitar 30 menit dibuka, makan gratis di Pesta Rakyat langsung ludes karena tingginya animo masyarakat.
 
Reporter : Riyan Rizki Roshali
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Berita Lainnya

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

