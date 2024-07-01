Peringatan Hari Bhayangkara ke-78 di Monas diramaikan dengan ajang Pesta Rakyat. Salah satu yang disajikan adalah makan gratis dari ratusan UMKM. Makan gratis ini disediakan bagi masyarakat yang hadir dalam Peringatan Hari Bhayangkata ke-78 di Monas.

Berbagai jenis disajikan, seperti bakso, mie ayam, soto ayam, sate padang, dan lainnya. Sekitar 30 menit dibuka, makan gratis di Pesta Rakyat langsung ludes karena tingginya animo masyarakat.

Reporter : Riyan Rizki Roshali

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

