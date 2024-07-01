Tim pengacara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan staf Kusnadi mendatangi PN Jakarta Selatan guna mendaftarkan gugatan perdata, Senin (1/7). Gugatan berkaitan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan penyidik KPK lantaran telah merampas buku Partai PDIP.
Gugatan tersebut dilakukan berdasarkan aspirasi dari bawah melihat perbuatan oknum penyidik KPK sudah semena-mena. Pengacara mempertanyakan penyitaan buku dan HP saat memeriksa Hasto sebagai saksi kasus Harun Masiku.
Reporter : Raka Dwi Novianto
Produser: Reza Ramadhan
