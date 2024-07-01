Beginilah detik-detik saat petugas damkar mengevakuasi seekor kucing milik warga, di Desa Tambak Mas, Kecamatan Kebonsari, Madiun, Jawa Timur, Senin (1/7). Kucing berjenis betina tersebut tampak terjebak di dalam tumpukan batu.

Pemilik kucing mengaku awalnya kucingnya yang bernama moci hilang dari rumah. Saat dicari, ternyata kucingnya ditemukan terjepit di dalam tumpukan batu.

Proses evakuasi kucing tersebut berlangsung selama kurang lebih 20 menit. Petugas damkar dengan sabar memindahkan satu persatu material batu tersebut.

Kontributor: Arif Wahyu Efendi

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News