Detik-Detik Petugas Damkar Evakuasi Kucing Terjepit di Tumpukan Batu

Arif Wahyu Efendi, Jurnalis · Senin 01 Juli 2024 13:00 WIB
Beginilah detik-detik saat petugas damkar mengevakuasi seekor kucing milik warga, di Desa Tambak Mas, Kecamatan Kebonsari, Madiun, Jawa Timur, Senin (1/7). Kucing berjenis betina tersebut tampak terjebak di dalam tumpukan batu. 
 
Pemilik kucing mengaku awalnya kucingnya yang bernama moci hilang dari rumah. Saat dicari, ternyata kucingnya ditemukan terjepit di dalam tumpukan batu. 
 
Proses evakuasi kucing tersebut berlangsung selama kurang lebih 20 menit. Petugas damkar dengan sabar memindahkan satu persatu material batu tersebut. 
 
