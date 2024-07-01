Presiden Jokowi menjenguk Menhan Prabowo Subianto di RSPPN Soedirman, Jakarta Selatan. Prabowo diketahui selesai menjalani operasi pemulihan cedera pada bagian kaki kirinya. Prabowo pun membagikan momen tersebut di akun Instagram pribadinya, Minggu (30/6).

Operasi besar itu dilakukan karena cedera parah di kaki kiri saat masih aktif di TNI. Cedera tersebut diperoleh karena mengalami dua kali kecelakaan terjun payung.

Produser: Akira AW

(fru)

