...

Uniknya Tradisi Mandi Kasai di Lubuklinggau

Sudirman, Jurnalis · Minggu 30 Juni 2024 19:00 WIB
Beginilah keseruan tradisi ritual mandi kasai atau memandikan pasangan pengantin ke sungai. Kegiatan ini menjadi tradisi di kota Lubuklinggau.
 
Untuk memandikan pasangan pengantin dimulai dengan iring-iringan menuju sungai. Pengantin dinaikkan ke tandu yang diberi nama joli jempano. Tandu ini berbentuk angsa kemudian ditandu oleh kerabat dan teman-teman pasangan pengantin.
 
Arak-arakan juga disertai dengan pukulan gong hingga tabuhan rebana. Ketika di sungai, pemimpin adat mulai mendandikan kedua mempelai. Tradisi mandi kasai nemiliki makna mendalam.
 
Kemudian kedua pengantin mengenakan kain panjang dan duduk bersimpuh di batu besar sambil didoakan oleh petua adat lalu dimandikan dengan air sungai. Upacara adat ini telah dilakukan sejak abad ke-14.
 
Tradisi ini sudah jarang ditemui di kota Lubuklinggau. Hal ini karena harus ada pelara yang memimpin adat ini di mana saat ini pelara sudah sangat langka.
 
Reporter: Sudirman
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

