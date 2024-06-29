UGM menerjunkan ribuan mahasiswa untuk Kuliah Kerja Nyata atau KKN di 35 Provinsi di Indonesia. Program yang akan dilakukan dalam KKN tersebut adalah kemandirian pangan, serta keberlanjutan terkait perubahan iklim.

Sebanyak 7.162 mahasiswa diharapkan dapat belajar dan menghargai adat dan budaya di lokasi KKN. KKN UGM ini juga masuk rekor MURI dengan kategori Universitas yang mengirimkan mahasiswa di Provinsi terbanyak.

Kontributor: Gunanto Farhan

