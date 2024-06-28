...

Pameran Helikopter Jadi Sarana Edukasi Anak-Anak di Libur Sekolah

Hasnugara, Jurnalis · Jum'at 28 Juni 2024 07:30 WIB
A A A
Pengunjung memadati pameran Heli Expo Asia di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Antusias pengunjung tinggi mengingat saat ini bersamaan dengan libur sekolah. Banyak warga yang memboyong anak-anak mereka untuk mengedukasi tentang helikopter.
 
Mereka yang datang bisa berfoto dengan helikopter. Bahkan bisa mengenakan pakaian layaknya pilot helikopter. Pengunjung juga bisa bertanya tentang jenis dan fungsi helikopter kepada petugas.
 
Pameran berlangsung pada tanggal 26-30 Juni 2024. Panitia juga akan meberikan 15 pengunjug beruntung untuk berkeliling naik helikopter selama 15 menit.
 
Reporter: Hasnugara
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Bagaimana Bisa Presiden Venezuela Begitu Mudah Ditangkap di Kediamannya?

Bagaimana Bisa Presiden Venezuela Begitu Mudah Ditangkap di Kediamannya?

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini