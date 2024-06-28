Pengunjung memadati pameran Heli Expo Asia di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Antusias pengunjung tinggi mengingat saat ini bersamaan dengan libur sekolah. Banyak warga yang memboyong anak-anak mereka untuk mengedukasi tentang helikopter.

Mereka yang datang bisa berfoto dengan helikopter. Bahkan bisa mengenakan pakaian layaknya pilot helikopter. Pengunjung juga bisa bertanya tentang jenis dan fungsi helikopter kepada petugas.

Pameran berlangsung pada tanggal 26-30 Juni 2024. Panitia juga akan meberikan 15 pengunjug beruntung untuk berkeliling naik helikopter selama 15 menit.

Reporter: Hasnugara

Produser: Reza Ramadhan

