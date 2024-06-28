Pemuda tuna rungu relawan pengatur lalin di perlintasan KA di Pondok Jati, Matraman, tewas tertabrak kereta, Jumat (28/6).

Korban tewas tertabrak kereta lokomotif yang melintas dari Stasiun Jatinegara menuju Stasiun Senen. Jasad korban langsung dibawa ke RSCM untuk diautopsi

Perlintasan palang Pondok Jati adalah perlintasan paling sibuk di wilayah Jakarta dan sering memakan korban jiwa.

Kontributor: Rio Manik

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News