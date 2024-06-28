...

Tawuran Bawa Sajam dan Petasan di Medan, Sejumlah Remaja Kabur dan Terjun ke Laut

Yudha Bahar, Jurnalis · Jum'at 28 Juni 2024 23:40 WIB
Tawuran 2 kelompok pemuda pecah di Kelurahan Bagan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara.
 
Dua kelompok saling serang dengan sajam dan petasan, sejumlah pemuda yang terpojok memilih kabur dengan terjun ke laut. Tawuran yang terjadi hampir setiap malam ini diduga dipicu dendam lama dan saling ejek. 
 
Sedikitnya, 5 pemuda mengalami luka-luka akibat sabetan sajam dan terkena lemparan batu. Warga berharap polisi membangun posko dan meningkatkan patroli untuk mengantisipasi terjadinya tawuran.
 
Kontributor: Yudha Bahar

(rns)

