Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau proyek banjir Semongol di Tegal Alur. Heru meninjau bersama Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Kehadiran Gibran untuk meninjau proyek strategis. Ia menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan revitalisasi sejumlah kali untuk meminimalisir terjadinya genangan banjir.

Heru Budi juga mengaku menunjukkan sejumlah program bedah rumah yang dilakukan berkolaborasi dengan pihak swasta.

Reporter: Carlos Roy Fajarta

Produser: Reza Ramadhan