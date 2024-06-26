...

Polda Aceh Gagalkan Penyelundupan 180 Kg Sabu Jaringan Internasional Asal Malaysia

Taufan Mustafa, Jurnalis · Rabu 26 Juni 2024 23:00 WIB
Polda Aceh berhasil menggagalkan penyelundupan 180 kg sabu jaringan internasional asal Malaysia. Polisi mengamankan 2 tersangka yang berperan sebagai tekong kapal dan pengendali peredaran sabu, sementara 3 lainnya berhasil kabur.
 
Perairan Laut Aceh selama ini kerap dijadikan sebagai pintu masuk jaringan internasional ke Indonesia. Panjangnya garis pantai Perairan Aceh membuat pengamanan tidak bisa dilakukan secara maksimal.
 
Kontributor: Taufan Mustafa

(rns)

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

