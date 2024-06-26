Polda Aceh berhasil menggagalkan penyelundupan 180 kg sabu jaringan internasional asal Malaysia. Polisi mengamankan 2 tersangka yang berperan sebagai tekong kapal dan pengendali peredaran sabu, sementara 3 lainnya berhasil kabur.

Perairan Laut Aceh selama ini kerap dijadikan sebagai pintu masuk jaringan internasional ke Indonesia. Panjangnya garis pantai Perairan Aceh membuat pengamanan tidak bisa dilakukan secara maksimal.

Kontributor: Taufan Mustafa

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News