Polda Aceh berhasil menggagalkan penyelundupan 180 kg sabu jaringan internasional asal Malaysia. Polisi mengamankan 2 tersangka yang berperan sebagai tekong kapal dan pengendali peredaran sabu, sementara 3 lainnya berhasil kabur.
Perairan Laut Aceh selama ini kerap dijadikan sebagai pintu masuk jaringan internasional ke Indonesia. Panjangnya garis pantai Perairan Aceh membuat pengamanan tidak bisa dilakukan secara maksimal.
Kontributor: Taufan Mustafa
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow