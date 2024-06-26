...

Dua Bocah Siswa TK Tewas Tenggelam di Kolam Renang Wisata Jatiwangi Tuban

Pipiet Wibawanto, Jurnalis · Rabu 26 Juni 2024 20:00 WIB
Dua siswa taman kanak-kanak (TK) ditemukan tewas mengapung di kolam renang khusus dewasa wisata Jatiwangi, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Jawa Timur
 
Kedua korban diduga berenang di kolam dewasa tanpa sepengetahuan orang tua. Kedua korban bernama Samsul Adi Saputra (7), dan Muhammad Hafiz (7) asal Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah
 
Sebelumnya korban datang ke wisata kolam renang Jati Wangi bersama orang tua, guru dan 36 siswa taman kanak-kanak lainnya. Warga langsung membawa korban ke Puskesmas terdekat namun nahas kedua korban dinyatakan meninggal dunia akibat kekurangan oksigen
 
