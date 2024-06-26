...

Ada-Ada Saja, Petugas Damkar Rembang Bantu Lepaskan Cincin di Kaki Burung Perkutut

Musyafa, Jurnalis · Rabu 26 Juni 2024 12:17 WIB
Petugas damkar Rembang, Jawa Tengah melakukan penyelamatan tak biasa, Rabu (26/6). Mereka harus memotong cincin yang melingkar di kaki seekor burung perkutut. 
 
Pasalnya, kondisi kaki burung perkutut itu semakin besar dan membengkak, lantaran terhimpit sebuah cincin yang berfungsi sebagai penanda identitas. 
 
Sebelumnya, pemilik sudah berupaya memotong cincin dengan gergaji namun gagal.
 
