Hujan deras disertai angin kencang melanda sebagian wilayah Jakarta. Akibatnya, sebuah pohon besar tumbang dan menimpa mobil hingga ringsek. Kejadian tersebut terjadi di depan Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (26/6)

Tumbangnya pohon juga menimpa rangkaian kabel udara dan mengganggu akses kendaraan. Diduga pohon itu tumbang karena usianya telah tua dan tak mampu menahan derasnya hujan. Petugas yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi batang pohon dengan gergaji mesin

Reporter: Rani Stones Sanjaya

Produser: Akira AW

(fru)

