Pohon Tumbang Timpa Mobil hingga Ringsek di Depan Stasiun Gambir

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Rabu 26 Juni 2024 10:15 WIB
Hujan deras disertai angin kencang melanda sebagian wilayah Jakarta. Akibatnya, sebuah pohon besar tumbang dan menimpa mobil hingga ringsek. Kejadian tersebut terjadi di depan Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (26/6) 
 
Tumbangnya pohon juga menimpa rangkaian kabel udara dan mengganggu akses kendaraan. Diduga pohon itu tumbang karena usianya telah tua dan tak mampu menahan derasnya hujan. Petugas yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi batang pohon dengan gergaji mesin
 
 
 
Reporter: Rani Stones Sanjaya 
Produser: Akira AW

(fru)

