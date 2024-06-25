...

Baliho Raffi Ahmad-Jeje Bertebaran di Bandung Barat, Sinyal Berpasangan di Pilkada?

Yuwono Wahyu, Jurnalis · Selasa 25 Juni 2024 21:30 WIB
Sejumlah baliho Raffi Ahmad bersama adik iparnya Ritchie Ismail alias Jeje Govinda bermunculan di Kabupaten Bandung Barat.
 
Baliho juga menampilkan foto presiden terpilih Prabowo subianto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
 
Sebelumnya, Pilkada Kabupaten Bandung Barat akan digelar pada November mendatang sementara pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada bulan Agustus.
 
Kontributor: Yuwono Wahyu

