Sejumlah baliho Raffi Ahmad bersama adik iparnya Ritchie Ismail alias Jeje Govinda bermunculan di Kabupaten Bandung Barat.

Baliho juga menampilkan foto presiden terpilih Prabowo subianto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Sebelumnya, Pilkada Kabupaten Bandung Barat akan digelar pada November mendatang sementara pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada bulan Agustus.

