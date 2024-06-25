...

Jukir Liar Marak di Ruang Terbuka Hijau, Legislator DKI: Eksekutif Harus Lebih Progresif untuk Penertiban

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Selasa 25 Juni 2024 19:00 WIB
Juru parkir liar di ruang terbuka hijau (RTH) kian marak di Jakarta. Hal ini membuat warga Jakarta resah. Terakhir, viral jukir liar di kawasan Masjid Istiqlal getok Rp300 ribu ke pengemudi bus wisata. 
 
Legislator Komisi C DPRD DKI, Karyatin Subiantoro menyebutkan harus ada tindakan dari eksekuti. Hal ini untuk penertiban terhadap juru parkir liar yang menggetok dengan harga di luar kewajaran.
 
Reporter : Carlos Roy Fajarta, Rani Stones Sanjaya
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

