Juru parkir liar di ruang terbuka hijau (RTH) kian marak di Jakarta. Hal ini membuat warga Jakarta resah. Terakhir, viral jukir liar di kawasan Masjid Istiqlal getok Rp300 ribu ke pengemudi bus wisata.

Legislator Komisi C DPRD DKI, Karyatin Subiantoro menyebutkan harus ada tindakan dari eksekuti. Hal ini untuk penertiban terhadap juru parkir liar yang menggetok dengan harga di luar kewajaran.

Reporter : Carlos Roy Fajarta, Rani Stones Sanjaya

Produser: Reza Ramadhan

