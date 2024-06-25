...

Kuasa Hukum Pegi Setiawan Yakin Hakim yang Pimpin Praperadilan Bersikap Objektif

Toiskandar, Jurnalis · Selasa 25 Juni 2024 18:30 WIB
A A A
Pasca penundaan sidang praperadilan Pegi Setiawan tersangka kasus pembunuhan vina dan Eki. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan melakukan evaluasi. Mereka menilai mangkirnya Polda Jawa Barat dalam sidang praperadilan Senin kemarin dinilai tidak profesional. 
 
Tim kuasa hukum Pegi Setiawan berharap agar pihak Polda Jawa Barat tidak kembali mangkir dalam sidang praperadilan yang diundur pada Senin 1 Juli mendatang.
 
Tim kuasa hukum Pegi Setiawan juga menilai hakim Eman Sulaiman yang ditunjuk Pengadilan Negeri bandung dalam perkara praperadilan Pegi, diyakini akan bersikap objektif dan dapat menilai bukti-bukti dengan baik bahwa penetapan tersangka Pegi Setiawan tidak sah, mengingat bukti-bukti penyidik sangat lemah.
 
Kontributor : Toiskandar
Produser : Febry Rachadi

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini