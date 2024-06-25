...

Edukasi Bahaya Judi Online, Pemerintah Libatkan Tokoh Agama

Binti Mufarida, Jurnalis · Selasa 25 Juni 2024 16:20 WIB
Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online akan melibatkan para tokoh-tokoh agama untuk melakukan edukasi bahaya kecanduan judi online. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat Konferensi Pers secara virtual di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (25/6/2024).
 
Sebelumnya, telah dilakukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, Menko PMK Muhadjir, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi juga Ketua PPATK Ivan Yustiavandana dengan para tokoh-tokoh agama untuk melakukan edukasi pencegahan judi online.
 
Hadi mengatakan bahwa pemerintah bersama para tokoh agama akan lakukan kampanye kesadaran masyarakat yang ekstensif yaitu dengan cara mengedukasi terkait dengan risiko kecanduan judi online, bisa melalui sekolah-sekolah yang formal maupun non formal.
 
