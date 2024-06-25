Polisi menangkap lima orang yang diduga influencer judi online di Banten, Selasa (25/6). Mereka diduga ikut mempromosikan situs judi online melalui media sosial, Instagram.

Mereka diduga mendapatkan uang hingga puluhan juta dari mempromosikan judi online. Para tersangka tersebut diketahui memiliki pengikut yang jumlahnya ribuan orang.

Mereka direkrut situs judi online dengan cara dihubungi melalui direct message (DM).

Kontributor: Mahesa Apriandi

Produser: Akira AW

(fru)

