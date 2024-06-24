...

Hari ini Jalur Zonasi PPDB Jakarta 2024 Dibuka untuk SMP dan SMA, Prioritas Pertama Zona RT

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Senin 24 Juni 2024 21:30 WIB
Hari ini Senin (24/6/2024) pendaftaran PPDB Jakarta 2024 jalur zonasi untuk jenjang SMP dan SMA dibuka. Jalur zonasi sendiri memiliki dua tahapan yakni tahapan pertama dan tahapan kedua. 
 
Berbeda dengan pendaftaran di tahun sebelumnya, pendaftaran pada 2024 ini akan dilaksanakan secara online seluruhnya. Orang tua calon peserta didik diharapkan untuk selalu memantau secara rutin urutan anaknya di sekolah yang sudah dituju dan didaftarkan agar dapat bersekolah.
 
Reporter : Carlos Roy Fajarta
Produser: Reza Ramadhan

Berita Terkait

