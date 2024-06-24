...

Jokowi: Daya Saing Indonesia Naik Kalahkan Jepang Hingga Inggris

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Senin 24 Juni 2024 15:58 WIB
Presiden bersyukur bahwa daya saing Indonesia naik signifikan pada tahun 2024, hal itu patut disyukuri karena dunia saat ini berada pada ketidakpastian dan ditengah ekonomi dunia yang sulit.
 
Jokowi mengatakan tidak mudah memperbaiki rangking dalam posisi dunia yang tidak menentu seperti sekarang ini, bahkan Jepang turun 3 peringkat, Malaysia turun 7 peringkat.
 
Jokowi pun mengingatkan semua kementerian dan lembaga agar betul-betul mencermati kondisi-kondisi global dan ekonomi nasional.
 
Jokowi menyebut bahwa kenaikan utama daya saing Indonesia karena pemerintahan, dunia usaha dan ekonomi serta undang-undang cipta kerja. Dunia bisnis di Indonesiajuga semakin kompetitif baik karena ketenagakerjaan dan produktivitas.
 
Reporter: Raka Dwi Novianto

