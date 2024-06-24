Truk ekspedisi muatan paket terbakar di Jalan Tol Pemalang-Semarang, Minggu (23/6) malam. Proses pemadaman dilakukan dengan mengerahkan beberapa unit mobil pemadam dari Pemalang.

Seusai proses pemadaman dan pendinginan, petugas damkar kemudian menemukan keajaiban. Tiga mushaf Alquran masih utuh tidak ikut terbakar, padahal semua barang ludes dilalap api.

Petugas menemukan mushaf Alquran itu dalam puing-puing benda lain yang sudah menjadi arang.

