Okezone Updates dibuka dengan berita polisi menggeledah kamar kos Virgoun di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Meskipun tidak menemukan barang bukti lain, polisi sudah mengantongi identitas pemasok sabu kepada Virgoun.

Okezone Updates ditutup kabar dari dunia entertainment, di mana penyanyi legendaris Celine Dion menghadiri pemutaran perdana film tentang dirinya, I Am: Celine Dion.

Host: Yudi Handoyo



