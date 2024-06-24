...

OKEZONE UPDATES: Polisi Geledah Kamar Kos Virgoun hingga Pemutaran Perdana Film Dokumenter Celine Dion

Yudi Handoyo, Jurnalis · Senin 24 Juni 2024 08:00 WIB
Okezone Updates dibuka dengan berita polisi menggeledah kamar kos Virgoun di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Meskipun tidak menemukan barang bukti lain, polisi sudah mengantongi identitas pemasok sabu kepada Virgoun. 
 
Okezone Updates ditutup kabar dari dunia entertainment, di mana penyanyi legendaris Celine Dion menghadiri pemutaran perdana film tentang dirinya, I Am: Celine Dion. 
 
Host: Yudi Handoyo

