Sebanyak 392 Jemaah Haji Kloter Pertama Asal Jakarta Tiba di Tanah Air

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Minggu 23 Juni 2024 11:00 WIB
Jemaah haji kloter pertama asal Jakarta tiba di Tanah Air, Minggu (23/6). Raut wajah sumringah terpancar dari para jemaah saat tiba di Tanah Air.
 
Mereka kemudian diarahkan ke ruang tunggu sebelum kembali ke rumah. Kedatangan rombongan haji disambut langsung Menko PMK, Muhadjir Effendy.
 
Dari 393 jemaah asal Jakarta yang berangkat, sebanyak 392 jemaah yang kembali. Sementara satu jemaah haji masih mendapat perawatan di Arab Saudi akibat sakit.
 
Reporter: Denhelmi Sajangbati
Produser: Akira AW

