Tiga warung di Jalan Bambu Larangan, Cengkareng, Jakbar terbakar, Minggu (23/6). Besarnya api bahkan menyambar kabel jaringan udara yang tak jauh dari lokasi. Belum diektahui secara pasti penyebab terjadinya peristiwa kebakaran tersebut.

Namun, diduga bersumber dari korsleting listrik di tempat bengkel sepeda motor. Api berhasil dipadamkan 20 menit kemudian usai 8 unit damkar diterjunkan ke lokasi. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran dengan memintai keterangan sejumlah saksi.

Reporter: Denhelmi Sajangbati

Produser: Akira AW

