...

Detik-Detik 3 Warung di Cengkareng Jakarta Barat Terbakar Hebat

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Minggu 23 Juni 2024 13:30 WIB
A A A
Tiga warung di Jalan Bambu Larangan, Cengkareng, Jakbar terbakar, Minggu (23/6). Besarnya api bahkan menyambar kabel jaringan udara yang tak jauh dari lokasi. Belum diektahui secara pasti penyebab terjadinya peristiwa kebakaran tersebut. 
 
Namun, diduga bersumber dari korsleting listrik di tempat bengkel sepeda motor. Api berhasil dipadamkan 20 menit kemudian usai 8 unit damkar diterjunkan ke lokasi. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran dengan memintai keterangan sejumlah saksi.
 
Reporter: Denhelmi Sajangbati 
Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini