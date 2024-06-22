...

Erick Thohir Puji Mentalitas dan Fisik Skuad Timnas Indonesia U-16 saat Kalahkan Singapura U-16 3-0

Septyantoro, Jurnalis · Sabtu 22 Juni 2024 10:30 WIB
A A A
Kemenangan telak 3-0 diraih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-16 atas Singapura di laga perdana Piala AFF U-16 2024. Hasil bagus disambut positif oleh Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, yang juga menyoroti mentalitas serta fisik dari skuad berjuluk Garuda Asia tersebut.
 
Timnas Indonesia U-16 berhasil mengalahkan Singapura U-16 pada laga Grup A yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Jumat (21/6/2024) malam WIB. Bermain percaya diri, Garuda Muda mampu mendominasi pertandingan.
 
Reporter: Septyantoro
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

