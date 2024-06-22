Kemenangan telak 3-0 diraih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-16 atas Singapura di laga perdana Piala AFF U-16 2024. Hasil bagus disambut positif oleh Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, yang juga menyoroti mentalitas serta fisik dari skuad berjuluk Garuda Asia tersebut.

Timnas Indonesia U-16 berhasil mengalahkan Singapura U-16 pada laga Grup A yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Jumat (21/6/2024) malam WIB. Bermain percaya diri, Garuda Muda mampu mendominasi pertandingan.

Reporter: Septyantoro

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

