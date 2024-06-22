...

Antusias Warga Saksikan Perayaan HUT Ke-497 Kota Jakarta, Kawasan Monas Dipenuhi Lautan Manusia

Wiwie Heryani, Jurnalis · Sabtu 22 Juni 2024 23:39 WIB
Kawasan Monas mendadak dipenuhi lautan manusia pada Sabtu malam (22/6/2024). Masyarakat dari berbagai penjuru daerah tampak antusias menyaksikan perayaan HUT ke-497 Kota Jakarta. 
 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyajikan beragam acara dalam perayaan HUT DKI Jakarta ke-497. Sejumlah musisi Tanah Air juga turut meramaikan acara tersebut seperti Wali, Siti Badriah, Cakra Khan, hingga keluarga si Doel.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Wiwie Heryani

(mhd)

