Kawasan Monas mendadak dipenuhi lautan manusia pada Sabtu malam (22/6/2024). Masyarakat dari berbagai penjuru daerah tampak antusias menyaksikan perayaan HUT ke-497 Kota Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyajikan beragam acara dalam perayaan HUT DKI Jakarta ke-497. Sejumlah musisi Tanah Air juga turut meramaikan acara tersebut seperti Wali, Siti Badriah, Cakra Khan, hingga keluarga si Doel.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Wiwie Heryani

