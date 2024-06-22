...

Tim Kuasa Hukum Pegi Setiawan Gelar Aksi Petisi Dukungan di Flyover Talun

Toiskandar, Jurnalis · Sabtu 22 Juni 2024 22:28 WIB
Jelang Pra Peradilan tim kuasa hukum Pegi Setiawan menggelar aksi petisi dukungan bebaskan Pegi di Flyover Talun, Sabtu (22/06).
 
Aksi tersebut dilakukan dengan membentangkan spanduk bertuliskan "Bebaskan Pegi" dan meminta tanda tangan dari warga sekitar. Selain meminta dukungan, tim kuasa hukum Pegi juga membagikan stiker serta memohon doa untuk segara dibebaskan.
 
Sementara, Kartini ibu kandung Pegi hingga saat ini merasa yakin bahwa anaknya tidak bersalah. Ia meminta doa kepada masyarakat agar Pegi segera dibebaskan dari tuduhan kasus pembunuhan Vina dan Eki.
 
Produser : Febry Rachadi
Kontributor  : Toiskandar

