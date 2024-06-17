Anies Rasyid Baswedan menyalurkan hewan kurbannya berupa sapi limosin berbobot 1 ton di Masjid Babul Khoirot, Jalan Lebak Bulus V, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (17/6)
Anies Baswedan pun memotong sapi tersebut sendiri dengan golok yang dibawanya dari rumah. Mantan Gubernur Jakarta tersebut mengaku sudah terbiasa memotong hewan kurbannya sendiri dengan belajar dari sang ayah.
Reporter: Nur Khabibi
