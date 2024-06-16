Jelang Iduladha, harga sayuran di Pasar Banjarnegara, Jawa Tengah mengalami kenaikan. Salah satunya cabai merah, semula Rp40.000 per kg kini naik menjadi Rp70.000 per kg.

Sedangkan untuk cabai rawit semula Rp30.000 per kg kini naik menjadi Rp40.000 per kg. Akibat kenaikan ini para pedagang mengaku mengalami penurunan omzet hingga 50 persen.

Sementara untuk harga bawang merah dan putih masih stabil Rp40.000 per kg. Kenaikan ini akibat pasokan sayur ke pasar berkurang akibat musim kemarau.

Kontributor: Nurdin Ozi

Produser: Akira AW

(fru)

