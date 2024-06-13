Penyelundupan 10 ton pasir timah dengan modus daging babi di Pulau Bangka berhasil digagalkan. Polisi menyita 10 ton pasir timah dan 1 ton daging babi dari sebuah truk di Pelabuhan Sadai Toboali Bangka Selatan.

Modusnya, para pelaku mengemas pasir timah kemudian menutupinya dengan kemasan daging babi. 1 ton daging babi langsung dimusnahkan untuk menghindari wabah demam babi Afrika.

Kontributor: Haryanto

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News