Lautan sampah menutupi aliran Sungai Citarum di Kawasan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat. Ratusan ton sampah rumah tangga ditambah bertumbuhnya eceng gondok membuat aliran sungai tidak mengalir.

Kondisi ini semakin parah setelah diterjang banjir kiriman limbah sampah dari wilayah Bandung Raya yang bermuara di Batujajar. Tumpukan sampah bak TPA raksasa ini membuat warga yang tinggal di area bibir sungai merasa terganggu.

Kontributor: Yuwono Wahyu

