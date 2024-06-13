Bacalon Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengaku siap bertarung dengan siapapun dalam kontestasti Pilkada Sumut. Edy menegaskan tidak takut melawan menantu Jokowi Bobby Nasution hingga melawan menantu malaikat.

Kepercayaan diri Edy Rahmayadi diperoleh karena program-programnya selama 5 tahun menjabat Gubernur Sumut diklaim memuaskan masyarakat. Terkait calon wakil yang akan mendampinginya, Edy mengaku masih menjajaki sejumlah nama.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News