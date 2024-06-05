Tiko Aryawardhana, suami Bunga Citra Lestari, melalui kuasa hukumnya, Irfan Aghasar buka suara. Ihwal kasus dugaan penggelapan dana senilai Rp6,9 miliar yang dilaporkan mantan istrinya AW ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Pengacara Tiko meminta polisi untuk melakukan gelar perkara secara terbuka guna mengetahui secara gamblang kasus tersebut.

Produser: Febry Rachadi

Reporter: Rani Stones Sanjaya

