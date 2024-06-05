...

Soal kasus Dugaan Penipuan dalam Jabatan, Pengacara Tiko Aryawardhana Minta Polisi Buat Gelar Perkara Terbuka

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Rabu 05 Juni 2024 23:01 WIB
Tiko Aryawardhana, suami Bunga Citra Lestari, melalui kuasa hukumnya, Irfan Aghasar buka suara. Ihwal kasus dugaan penggelapan dana senilai Rp6,9 miliar yang dilaporkan mantan istrinya AW ke Polres Metro Jakarta Selatan.
 
Pengacara Tiko meminta polisi untuk melakukan gelar perkara secara terbuka guna mengetahui secara gamblang kasus tersebut.
 
Produser: Febry Rachadi
Reporter: Rani Stones Sanjaya

(mhd)

