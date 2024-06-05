Di Khan Younis, Gaza, puluhan orang antre untuk mengisi wadah mereka dengan air. Sementara yang lain terpaksa berjalan jauh ke laut untuk mencuci piring atau pakaian mereka. PBB mengatakan kekurangan bahan bakar telah memaksa pabrik desalinasi ditutup. Warga berjuang untuk mendapatkan jumlah air minimum untuk bertahan hidup, terutama dengan meningkatnya suhu di wilayah tersebut.

Ribuan pengungsi terpaksa berjalan jauh untuk mendapatkan akses terbatas terhadap air bersih. Perang Israel-Hamas menyebabkan kerusakan meluas pada infrastruktur di Jalur Gaza dan kekurangan pasokan bahan bakar juga telah menyebabkan pemadaman listrik.

Pengeboman dan operasi darat Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 36.000 warga Palestina. Serangan Israel di Rafah, Gaza selatan memutus aliran makanan, obat-obatan, dan air bagi ribuan warga.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News