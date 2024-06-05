...

Tim Penasihat Hukum Pegi: Dua Saksi akan Perkuat Alibi Pegi Setiawan

Mujib Prayitno, Jurnalis · Rabu 05 Juni 2024 10:00 WIB
Mulyani dan Roby Setiawan akhirnya keluar dari Gedung Ditreskrimum Polda Jabar, Rabu (5/6). Keduanya adalah rekan kerja pegi saat bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. 
 
Mereka menyatakan saat pembunuhan Vina dan Eky, Pegi saat itu sedang bekerja. Keterangan kedua rekan Pegi ini sekaligus menjadi alibi bagi Pegi Setiawan.
 
Tim penasihat hukum juga akan mencari bukti tambahan termasuk bukti digital. Mereka juga akan menuntut gelar perkara khusus di Karo Wasidik Mabes Polri. 
 
Kontributor: Mujib Prayitno
Produser: Akira AW

