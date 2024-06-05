Puluhan warga di Sukabumi, Jawa Barat mengalami keracunan massal, Rabu (5/6). Mereka keracunan usai mengkonsumsi makanan di sebuah acara pernikahan. Sedikitnya ada 47 warga harus menjalani perawatan di RSUD Sekarwangi.

Rata-rata mereka menderita gejala seperti buang air besar, mual, muntah. Tak hanya orang tua saja, sejumlah anak-anak pun turut menjadi korban.

Belum diketahui pasti penyebab keracunan yang dialami puluhan warga ini. Sementara, sampel makanan dibawa petugas untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium.

Kontributor: Budi Setiawan

Produser: Akira AW

(fru)

