Puluhan warga di Sukabumi, Jawa Barat mengalami keracunan massal, Rabu (5/6). Mereka keracunan usai mengkonsumsi makanan di sebuah acara pernikahan. Sedikitnya ada 47 warga harus menjalani perawatan di RSUD Sekarwangi.
Rata-rata mereka menderita gejala seperti buang air besar, mual, muntah. Tak hanya orang tua saja, sejumlah anak-anak pun turut menjadi korban.
Belum diketahui pasti penyebab keracunan yang dialami puluhan warga ini. Sementara, sampel makanan dibawa petugas untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium.
Kontributor: Budi Setiawan
Produser: Akira AW
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow