Warga Palestina yang mengungsi dari Khan Younis ke kota Rafah, mulai kembali ke rumah mereka. Mereka mendapati rumah mereka hancur, sehingga terpaksa mendirikan tenda untuk berlindung.

Keluarga pengungsi mendapati kota Khan Younis rusak parah, dan bangunan berubah jadi puing. Infrastruktur dasar seperti air, makanan, atau sistem pembuangan limbah tidak memadai. Beberapa penduduk harus berjalan sekitar satu mil untuk mendapatkan air minum.

Selama 3 minggu terakhir, serangan Israel di Rafah menyebabkan sejuta warga Palestina mengungsi. Presiden AS mengatakan sudah saatnya perang berakhir dan menekan Israel terkait gencatan senjata.

Tahap pertama akan berlangsung 6 minggu dan mencakup "gencatan senjata penuh dan menyeluruh," penarikan pasukan Israel dari semua wilayah di Gaza dan pembebasan sandera. Biden mengakui memasuki tahap kesepakatan berikutnya akan memerlukan lebih banyak negosiasi.

(rns)

