20 Pengunjuk Rasa Ditangkap Pasca Duduki Gedung Konsulat Israel di AS

Betty Usman, Jurnalis · Selasa 04 Juni 2024 23:15 WIB
Polisi menahan demonstran pro-Palestina yang menduduki lobi gedung San Francisco, tempat Konsulat Israel.
 
Polisi tampak mengikat tangan 20 orang demonstran dan membawa mereka ke dalam mobil polisi. Sekelompok demonstran pro-Palestina memasuki gedung dan mendudukinya selama beberapa jam, Senin (3/6).
 
Demonstran memasang slogan di pintu gedung, menyerukan diakhirinya perang Israel-Hamas. Petugas polisi mengeluarkan peringatan dan memerintahkan  demonstran untuk pergi sebelum menahan mereka.
 
Konjen Israel mengatakan pengunjuk rasa tiba pukul 9 pagi di gedung tinggi Financial District. Polisi San Francisco menyatakan gedung itu tidak terbuka untuk umum.
 
Israel hadapi kritik internasional atas strategi penghancuran sistematisnya di Gaza. Pengeboman dan serangan darat Israel di Gaza telah menewaskan  36.000 warga Palestina. Mahkamah Agung PBB menyimpulkan "genosida" di Gaza, tuduhan yang dibantah keras oleh Israel.

