Retno Marsudi Sebut Ada Upaya Sistematis Israel Hancurkan Palestina

Galih Wisma, Jurnalis · Selasa 04 Juni 2024 23:00 WIB
Menlu Retno Marsudi mengingatkan adanya upaya sistematis Israel untuk melemahkan UNRWA.
 
UNRWA adalah singkatan dari United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East atau Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat.
 
Pelemahan ini tidak hanya dengan menghentikan donasi dari negara-negara donor tetapi juga berusaha agar UNRWA tidak bisa bekerja secara efektif.
 
Menlu Retno khawatir jika UNRWA lemah maka 6 juta pengungsi Palestina yang tersebar di sejumlah negara akan kehilangan hak untuk kembali ke tanah kelahirannya.
 
Sebelumnya, Retno Marsudi menghadiri pulic lecture untuk berbicara terkait diplomasi Indonesia untuk Palestina di UGM.
 
Reporter: Galih Wisma

(rns)

