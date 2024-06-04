...

Adam Deni Divonis 6 Bulan Penjara Kasus Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nur Khabibi, Jurnalis · Selasa 04 Juni 2024 21:00 WIB
Pegiat media sosial, Adam Deni Gearaka diputus hukuman penjara 6 bulan penjara terkait pencemaran nama baik terhadap politikus Partai NasDem, Ahmad Sahroni. Pembacaan putusan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (4/6). 
 
Majelis Hakim meyakini, Terdakwa Adam Deni terbukti melakukan pemfitnahan terhadap Sahroni sebagaimana dakwaan primer penuntut umum. Putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa yang meminta Adam Deni dihukum dengan satu tahun penjara. 
 
Reporter: Nur Khabibi

(rns)

