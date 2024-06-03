...

Suka Cita Ribuan Jemaah Haji Aceh Terima Dana Wakaf Habib Bugak Asyi Senilai Rp6,5 Juta

Fahmi Firdaus, Jurnalis · Senin 03 Juni 2024 13:13 WIB
Sebanyak 4.780 orang menerima dana wakaf dari Baitul Asyi. Baitul Asyi merupakan lembaga yang mengelola dana wakaf Habib Bugak Asyi.
 
Habib Bugak Asyi merupakan seorang warga Arab Saudi yang pernah tinggal di Aceh pada era 1.800-an. 4.780 orang itu terdiri dari jemaah haji asal Aceh dan tenaga musiman (temus) asal Aceh.
 
Pembagian dana itu dilakukan usai salat Asar di Baitul Asyi Misfalah, Makkah (2/6). Masing-masing jemaah mendapatkan 1.500 riyal atau Rp6,5 juta dan satu mushaf Alquran.
 
Reporter: Fahmi Firdaus 
Produser: Akira AW

(fru)

