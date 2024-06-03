Pertandingan PS Putra Bakti melawan PS Ar Rafi dalam Piala Bupati Semarang di Lapangan Pule, Kabupaten Semarang berlangsung ricuh.

Wasit yang memimpin pertandingan dikeroyok pemain hingga harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka serius. Diduga pelaku pengeroyokan adalah para pemain profesional Liga 1 hingga mantan pemain timnas Indonesia.

Belum diketahui penyebab wasit dikeroyok para pemain, namun kejuaraan tarkam Piala Bupati Semarang terpaksa dihentikan.

Kontributor: Lurisa Lulu

(rns)

